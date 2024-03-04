Sinop\'ta Polis Aracına Çarpan Otomobilde 3 Kişi Yaralandı

Sinop'un Ayancık ilçesinde, "dur" ihtarına uymayan otomobilin iki araca çarpması sonucu 1'i polis, 3 kişi yaralandı
İlçe merkezinde devriye görevi yapan trafik ekipleri, E.Ç'nin kullandığı 32 AE 155 plakalı otomobili durdurmak istedi.
Ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak kaçan E.Ç'nin kullandığı otomobil, kovalamaca sırasında Ayancık köyü mevkisinde önce karşı yönden gelen başka bir otomobile, ardından polis aracına çarptı.
Kazada 1'i polis memuru 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Ayancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ehliyetsiz ve alkollü olduğu belirlenen sürücü E.Ç. gözaltına alındı.
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