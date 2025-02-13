Sinop'ta Üniversite Çalışanları Hak Taleplerinde Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sinop'ta Üniversite Çalışanları Hak Taleplerinde Bulundu

Sinop Üniversitesi'nde çalışanlar, özlük haklarında iyileştirme ve tazminat talep etti.

13.02.2025 19:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'ta, üniversite çalışanları özlük haklarında iyileştirme talep etti.

Sinop Üniversitesi Öğrenci Yaşam Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Eğitim-Bir-Sen 2 Nolu Sinop Şube Başkanı Turgut Özmen, artan öğrenci ve personel sayısıyla birlikte üniversite çalışanlarının özlük haklarında artık bazı değişiklikler yapmanın bir zorunluluk haline geldiğini savundu.

Bu konuda gerekli adımların en kısa sürede atılmasını beklediklerini vurgulayan Özmen, şöyle konuştu:

"Yükseköğretim çalışanı olan idari personele yüksek öğretim tazminatı verilmelidir. İdari personel sınıfına bakılmaksızın bulunduğu eğitim kurumunda satın alma, maaş, yazı işleri, öğrenci işleri, proje çalışmaları, yöneticilik gibi birçok alanda akademik personel ve öğrenci için vazgeçilmez bir bütündür. Akademik çalışma ve yayınları artırmak için akademik teşvik ödeneği artırılmalı, akademik personele verilen geliştirme ödeneği artırılarak belli oranda idari personele de verilmelidir."

2025 yılının aile yılı olarak ilan edildiğini anımsatan Özmen, "Bir ailenin olmazsa olmazları bütünlüğü ve huzurudur. Burada tüm yetkililere sesleniyoruz. İdari personelin çalışma huzuru, aile birlikteliğini ve çalışanın verimliliğini artırmak için verilen sözlerin tutulmasını talep ediyoruz. Eğitimciler Birliği Sendikası olarak Eğitim çalışanının özlük ve özgürlük hakkı için gücümüz yettiğince çalışacak, sesimiz yettiğince haykıracağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Politika, Eğitim, Güncel, sinop, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinop'ta Üniversite Çalışanları Hak Taleplerinde Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:47 Yunanistan’da Anafiya Adası’nda da OHAL ilan edildi Yunanistan'da Anafiya Adası'nda da OHAL ilan edildi
19:12 Discord’a erişim engeli kaldırıldı Discord'a erişim engeli kaldırıldı
18:42 Zahide Yetiş’e Hulki Cevizoğlu destek çıktı: Kadın vekillerimiz sembolik şiddet uyguladı Zahide Yetiş'e Hulki Cevizoğlu destek çıktı: Kadın vekillerimiz sembolik şiddet uyguladı
16:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Trump’a: Dünya barışı için büyük tehdit Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a: Dünya barışı için büyük tehdit
16:23 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten TÜSİAD’a sert tepki AK Parti Sözcüsü Çelik'ten TÜSİAD'a sert tepki
09:27 Zeynep Sever Demirel’e sürpriz baby shower partisi Volkan Demirel ile pozlarına yorum yağdı Zeynep Sever Demirel'e sürpriz baby shower partisi! Volkan Demirel ile pozlarına yorum yağdı
09:18 İlyas Yalçıntaş’a ’hakaret’ suçundan para cezası İlyas Yalçıntaş'a 'hakaret' suçundan para cezası
09:15 Annesinin cesediyle sokak sokak gezdi, sebebi herkesi hayrete düşürdü Annesinin cesediyle sokak sokak gezdi, sebebi herkesi hayrete düşürdü
09:07 Bütün ülke Halil Umut Meler’i konuşuyor Bütün ülke Halil Umut Meler'i konuşuyor
09:06 Selçuk Özdağ’dan yıllar sonra gelen Meral Akşener itirafı 2019’da bakın ne demiş Selçuk Özdağ'dan yıllar sonra gelen Meral Akşener itirafı! 2019'da bakın ne demiş
09:03 Vicdansız baba, bebeğini poşete sarıp sokağa attı Vicdansız baba, bebeğini poşete sarıp sokağa attı
08:53 Kızılcık Şerbeti’nde tepki çeken sahne: Bebeği küvette unuttular Kızılcık Şerbeti'nde tepki çeken sahne: Bebeği küvette unuttular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2025 21:07:46. #1.12#
SON DAKİKA: Sinop'ta Üniversite Çalışanları Hak Taleplerinde Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.