Sinop'ta Üniversite Çalışanları Hak Taleplerinde Bulundu

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Sinop'ta, üniversite çalışanları özlük haklarında iyileştirme talep etti.

Sinop Üniversitesi Öğrenci Yaşam Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Eğitim-Bir-Sen 2 Nolu Sinop Şube Başkanı Turgut Özmen, artan öğrenci ve personel sayısıyla birlikte üniversite çalışanlarının özlük haklarında artık bazı değişiklikler yapmanın bir zorunluluk haline geldiğini savundu.

Bu konuda gerekli adımların en kısa sürede atılmasını beklediklerini vurgulayan Özmen, şöyle konuştu:

"Yükseköğretim çalışanı olan idari personele yüksek öğretim tazminatı verilmelidir. İdari personel sınıfına bakılmaksızın bulunduğu eğitim kurumunda satın alma, maaş, yazı işleri, öğrenci işleri, proje çalışmaları, yöneticilik gibi birçok alanda akademik personel ve öğrenci için vazgeçilmez bir bütündür. Akademik çalışma ve yayınları artırmak için akademik teşvik ödeneği artırılmalı, akademik personele verilen geliştirme ödeneği artırılarak belli oranda idari personele de verilmelidir."

2025 yılının aile yılı olarak ilan edildiğini anımsatan Özmen, "Bir ailenin olmazsa olmazları bütünlüğü ve huzurudur. Burada tüm yetkililere sesleniyoruz. İdari personelin çalışma huzuru, aile birlikteliğini ve çalışanın verimliliğini artırmak için verilen sözlerin tutulmasını talep ediyoruz. Eğitimciler Birliği Sendikası olarak Eğitim çalışanının özlük ve özgürlük hakkı için gücümüz yettiğince çalışacak, sesimiz yettiğince haykıracağız." ifadelerini kullandı.