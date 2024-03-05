Boyabat\'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul'da Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı Metro Hattı ve İstanbul Havalimanı Metro Hattı hizmete açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı Metro Hattı'nın muhtemelen 10 Mart'ta, Arnavutköy ile İstanbul Havalimanı arası 14 kilometrelik metro hattının da bu ay içinde hizmete açılacağını duyurdu. Ayrıca, Ankara'da Nallıhan Kuş Cenneti'nin olduğu yerde Çayırhan Köprüsü ve Tüneli'nin de bu ay içinde açılacağı belirtildi. Irak ile Kalkınma Yolu Projesi'ne ilişkin görüşmelerin sürdüğü ve detayların Cumhurbaşkanı'nın ziyaretinde netleşeceği ifade edildi. Ayrıca, Zengezur Koridoru'nun Türkiye tarafında Dilucu-Iğdır-Kars Hattı'nın inşaatına bu sene başlanacağı bilgisi verildi.