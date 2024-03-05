Boyabat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Boyabat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Boyabat\'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Sinop'un Boyabat ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 2 şüpheli gözaltına alındı. Kastamonu-Boyabat kara yolunda durdurulan bir araçta yapılan aramada 1012 gram uyuşturucu ele geçirildi.

05.03.2024 11:07  Güncelleme: 11:09
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Sinop'un Boyabat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Kastamonu-Boyabat kara yolunda durdurulan bir araç ve içinde bulunanların üzerlerinde yapılan aramada 1012 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Boyabat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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