Sinop'un Boyabat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Kastamonu-Boyabat kara yolunda durdurulan bir araç ve içinde bulunanların üzerlerinde yapılan aramada 1012 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 zanlı gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Boyabat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
Tunceli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Erzincan'da bulunan 3 bin 300 metre yüksekliğindeki Ergan Dağı'na kış tırmanışı gerçekleştirdi. Tunceli Dağcılık İl Temsilcisi Bülent Ak rehberlik etti. Tunceli'den araçla Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi'ne giden ekip, telesiyejle çıkış yaparak zirveye ulaştı. Katılımcılar, zirvede pankart açarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı ve ardından inişe geçti. Tırmanışı başarıyla tamamlayan sporcular, telesiyejle araçlarının bulunduğu noktaya geri döndü.
Moldova Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mihai Popşoi, Türkiye ile Moldova arasındaki ilişkilerin harika olduğunu belirterek, Türkiye'nin daha görünür olmasını istediklerini ve Türkiye'yi barış aktörü olarak takdir ettiklerini söyledi. Popşoi ayrıca, Ukrayna-Rusya Savaşı konusunda Ukrayna'nın cesareti ve fedakarlığı sayesinde güvende olduklarını ve Moldova'nın AB üyeliği sürecinde ilerlediğini ifade etti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı Metro Hattı'nın muhtemelen 10 Mart'ta, Arnavutköy ile İstanbul Havalimanı arası 14 kilometrelik metro hattının da bu ay içinde hizmete açılacağını duyurdu. Ayrıca, Ankara'da Nallıhan Kuş Cenneti'nin olduğu yerde Çayırhan Köprüsü ve Tüneli'nin de bu ay içinde açılacağı belirtildi. Irak ile Kalkınma Yolu Projesi'ne ilişkin görüşmelerin sürdüğü ve detayların Cumhurbaşkanı'nın ziyaretinde netleşeceği ifade edildi. Ayrıca, Zengezur Koridoru'nun Türkiye tarafında Dilucu-Iğdır-Kars Hattı'nın inşaatına bu sene başlanacağı bilgisi verildi.
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve beraberindeki büyükelçiler, Kayseri Ticaret Odası'nda düzenlenen program kapsamında Büyükşehir Belediyesi fuaye alanındaki fosil sergisini gezdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 7,5 milyon yıllık fosiller hakkında bilgi verirken, Avrupalı misafirler de fosillere hayran kaldıklarını dile getirdi. Büyükkılıç, ayrıca fosillerin sergileneceği bir fosil müzesi projesi üzerinde çalıştıklarını belirtti.
Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, Osmaneli'nde bulunan Kadın Kooperatifini ziyaret etti. Kadınların güçlendirilmesi ve tek çatı altında toplanması projesi kapsamında yapılan ziyarette üretim ve satış hakkında bilgi alındı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto'yu Milli Savunma Bakanlığında düzenlenen resmi törenle karşıladı. İki ülkenin milli marşlarının çalınmasının ardından Crosetto, onur kıtasını Türkçe selamladı. Resmi törenin ardından Güler ve Crosetto, Milli Savunma Bakanlığı önünde basın mensuplarına görüntü verdi. İki bakanın görüşmesi basına kapalı olarak devam etti. - ANKARA
AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, seçim çalışmaları çerçevesinde Palandöken ilçesinde vatandaşları ve esnafı ziyaret etti. Altınok, yapılan istişare toplantısında birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, şehrin kalkınması için çalışmaların devam edeceğini belirtti.
Sağlık Bakanlığı'na atanacak 8 bin bin işçi, mülakat olmadan kura ile alınacak
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