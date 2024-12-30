Sinop\'ta Yasa Dışı Avcılığa Cezalar

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Sinop'ta, yasa dışı kara avcılığı yaptıkları tespit edilen 7 kişiye idari para cezası uygulandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, ekiplerce kent genelinde yürütülen koruma ve kontrol faaliyetleri devam ediyor.

Bu kapsamda, ekiplerce farklı noktalarda yapılan denetimlerde yasa dışı kara avcılığı yaptıkları tespit edilen 7 kişiye Kara Avcılığı Kanununa muhalefetten idari para cezası uygulandı. Ekiplerce 4 adet av tüfeğine de el konuldu.