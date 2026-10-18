Sinop Türkeli'de ev yangını rüzgarla büyüdü, tek katlı ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Sinop Türkeli'de ev yangını rüzgarla büyüdü, tek katlı ev kullanılamaz hale geldi

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Sinop Türkeli\'de ev yangını rüzgarla büyüdü, tek katlı ev kullanılamaz hale geldi
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Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Çatak köyünde tek katlı evde çıkan yangın, saatte hızı 70 kilometreye ulaşan rüzgarın etkisiyle büyüdü. Ekiplerin uğraşlarıyla söndürülen yangında ev kullanılamaz oldu; Valilik kent genelinde rüzgarın 90 kilometreye çıkabileceği konusunda uyardı.

Sinop'un Türkeli ilçesinde yangın çıkan tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Türkeli Çatak köyü Teciroğlu Mahallesi'nde Şerafettin Demirel'e ait tek katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı fark eden ev sahibinin haber vermesi üzerine olay yerine Türkeli Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri sevk edildi.

Bölgede saatteki hızı 70 kilometreye ulaşan şiddetli rüzgar nedeniyle kısa sürede büyüyen yangın, ekiplerin uzun uğraşları sonucu söndürüldü.

Yangın sonrası ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan Sinop Valiliğinden yapılan açıklamada, kent genelinde rüzgarın hızının zaman zaman 90 kilometreye kadar çıkabileceği vurgulanarak, vatandaşlardan fırtınada yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.

Kaynak: AA
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