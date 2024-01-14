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Sinop'un Ayancık ilçesinde baca ve çatı yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika
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Sinop'un Ayancık ilçesinde baca ve çatı yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü

Sinop'un Ayancık ilçesinde bulunan Cevizli Mahallesi Mekan Evleri Sitesi'ndeki bir apartmanın bacasında çıkan yangın kısa sürede çatıya sıçradı. Vatandaşların kendi imkanlarıyla müdahale ettiği yangına Ayancık Belediyesi İtfaiye ekipleri de ihbar üzerine müdahale etti. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın büyümeden söndürüldü.

Sinop\'un Ayancık ilçesinde baca ve çatı yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü
14.01.2024 - 18:09,
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Sinop'un Ayancık ilçesinde baca ve çatı yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Cevizli Mahallesi Mekan Evleri Sitesi'ndeki bir apartmanın bacasında çıkan yangın kısa sürede çatıya sıçradı.

Vatandaşların kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştığı yangına ihbar üzerine Ayancık Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti.

Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın büyümeden söndürüldü.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Sinop'un Ayancık ilçesinde baca ve çatı yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika
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