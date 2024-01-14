18:15 •
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Sinop'un Ayancık ilçesinde baca ve çatı yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Cevizli Mahallesi Mekan Evleri Sitesi'ndeki bir apartmanın bacasında çıkan yangın kısa sürede çatıya sıçradı.
Vatandaşların kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştığı yangına ihbar üzerine Ayancık Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti.
Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın büyümeden söndürüldü.
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