Sinop'un Durağan ilçesinde muhtar adayı silahlı ve baltalı saldırıya uğradı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sinop'un Durağan ilçesinde muhtar adayı silahlı ve baltalı saldırıya uğradı

Sinop\'un Durağan ilçesinde muhtar adayı silahlı ve baltalı saldırıya uğradı

Sinop'un Durağan ilçesine bağlı Olukbaşı köyünde muhtar adayı Halit B, sabah saatlerinde ilçe merkezine gitmek için köyden ayrıldı. Kapmaca mevkisinde aracının önü kesilen Halit B, tabanca ve baltayla saldırıya uğradı. Yaralanan Halit B, hastaneye kaldırıldı ve şüphelilerin yakalanması için jandarma çalışma başlattı.

29.02.2024 12:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'un Durağan ilçesinde silahlı ve baltalı saldırıya uğrayan muhtar adayı yaralandı.

İlçeye bağlı Olukbaşı köyünde muhtar adayı Halit B, 57 AAJ 322 plakalı otomobili ile sabah saatlerinde ilçe merkezine gitmek için köyden ayrıldı.

Kapmaca mevkisinde bir grup tarafından aracının önü kesilen Halit B, tabanca ve baltayla saldırıya uğradı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Halit B, sağlık ekiplerince Durağan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Halit B. buradaki müdahalesinin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaçan şüphelilerin yakalanması için jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA

Jandarma, Durağan, Sinop, Güvenlik, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinop'un Durağan ilçesinde muhtar adayı silahlı ve baltalı saldırıya uğradı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2024 13:31:40. #1.13#
SON DAKİKA: Sinop'un Durağan ilçesinde muhtar adayı silahlı ve baltalı saldırıya uğradı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement