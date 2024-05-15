Sinop'un Gerze ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.
İlçeye bağlı Gürsökü köyünde tek katlı ahşap evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Gerze Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahale ettiği yangın iki saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.
Yangın sonrası ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
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