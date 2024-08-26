Sinop'un Gerze ilçesinde sağanak nedeniyle 87 evde hasar meydana geldi - Son Dakika
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Sinop'un Gerze ilçesinde sağanak nedeniyle 87 evde hasar meydana geldi

Sinop\'un Gerze ilçesinde sağanak nedeniyle 87 evde hasar meydana geldi

Sinop'un Gerze ilçesinde dün etkili olan sağanak sonucunda 87 evde hasar meydana geldi. Belediye ekipleri ve destek veren diğer belediyeler, temizlik ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

26.08.2024 12:47
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Sinop'un Gerze ilçesinde sağanak nedeniyle 87 evde hasar meydana geldi.

İlçede dün etkili olan sağanakta su baskınlarının yaşandığı mahalle ve caddelerde temizlik çalışması yapılıyor.

Gerze Belediyesi ekiplerinin yanı sıra Sinop ve Ayancık belediyeleri ekiplerinin de destek verdiği çalışmalar kapsamında tahrip olan yol güzergahlarında da onarım işlemi gerçekleştiriliyor.

Gerze Belediye Başkanı Osman Belovacıklı, AA muhabirine, ilçede bir saat içerisinde metrekareye 90 kilogram yağış düştüğünü söyledi.

Yüksek kesimlerdeki mahallerde herhangi bir sıkıntı yaşanmadığına dikkati çeken Belovacıklı, şöyle konuştu:

"Ama denizle birleştiğimiz alanlarda özellikle büyük sıkıntılar yaşadık. 87 tane birinci katta zemindeki evlerimizi su bastı. Bazı bölgelerde de mazgalların tıkanması nedeniyle yollarda taşkınlar oldu. Ekiplerimiz sahada, herkes işinin başında. Sinop ve Ayancık belediyelerinden de destek aldık sağ olsunlar. Çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor, inşallah en kısa sürede ilçemizi eski haline getireceğiz."

Kaynak: AA

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