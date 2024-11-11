Sinop'un Kış Cenneti: Hacıağaç Yaylası

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Sinop'un zirvesinden kartpostallık görüntüler

SİNOP - Sinop'un Türkeli ilçesinde bulunan Çatak Hacıağaç Yaylası, kar yağışının ardından büyüleyici bir güzelliğe büründü. Yaylayı kaplayan bembeyaz kar örtüsü, doğaseverlerin hayranlıkla izlediği kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Türkeli ilçesinde doğanın bembeyaz örtüsü altında sergilendiği Hacıağaç Yaylası, doğaseverleri bir kış masalına davet ediyor. Karla kaplanmış bu huzur dolu yayla, Sinop ve çevre illerden gelen ziyaretçilerini bekliyor.

Öte yandan bölgeye ulaşmak isteyenlerin yol koşullarına dikkat etmeleri gerektiği belirtiliyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle, yaylaya ulaşım sadece arazi araçlarıyla sağlanabiliyor. Yetkililer, güvenli bir yolculuk için ziyaretçilerin kış şartlarına uygun araçlarla yola çıkmalarını öneriyor.