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Sinpaş inşaatında çalışmalar durduruldu

Başkan Ünlü: "Yasağı önemsiyoruz"

MUĞLA - Sinpaş inşaatına denetimde bulunan ve inşaatın durdurulması talimatını veren Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü konu ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, inşaat yasağına rağmen çalışmaların devam ettiğine yönelik çıkan haberler üzerine Sinpaş inşaatına baskın denetimde bulunmuş; inşaatta kaçak olarak yapılan çalışmaların durdurulması talimatını vermişti. Belediye ekiplerinin yaptığı işlemlerin ardından inşaattaki tüm faaliyetler durduruldu.

Yapılan denetimle ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Acar Ünlü, Marmaris'te Valilik kararı ile 15 Mayıs'tan itibaren inşaat yasağının başladığını belirterek "Marmaris bir turizm bölgesi ve inşaat yasağı bizim için çok önemli. Gelen turistlerimizin daha huzurlu tatil yapması, turizm faaliyetlerinin eksiksiz ve düzgün bir şekilde yürümesi için büyük önem arz ediyor. Yasağın ardından bölgedeki bütün inşaat faaliyetlerinin durdurulması yönünde biz de ekiplerimizle incelemeler yapmaya başladık. Fakat son günlerde bazı firmaların ve özellikle Sinpaş ile ilgili inşaat faaliyetinin devam ettiği yönünde haberler oluşmaya başladı. Biz de bunu kontrol etmek amacıyla bölgeye gittiğimizde inşaat faaliyetinin devam ettiğini gördük. İnşaatın durdurulup alanın boşaltılması için talimat verdik. İnşaat faaliyetleri duracak. Bu yasağı önemsiyoruz, inşaatların devam etmemesi yönünde irademizi ortaya koyuyoruz" ifadesini kullandı.

Başkan Ünlü yasağın kalkacağı 15 Ekim'e kadar denetimlerin aralıksız devam edeceğini söyledi.