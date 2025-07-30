SİPER Ürün-1 Testleri Başarıyla Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

SİPER Ürün-1 Testleri Başarıyla Tamamlandı

30.07.2025 19:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haluk Görgün, SİPER Ürün-1'in seri imalat kabul testlerinin başarıyla geçtiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, SİPER Ürün-1'in seri imalat kabul testlerinin başarıyla tamamlandığını bildirdi.

Görgün, milli sosyal medya platformu NeXT Sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, SİPER Ürün-1 projesinde önemli bir kilometre taşının geride bırakıldığını açıkladı.

SİPER Ürün-1'in seri imalat kabul testlerinin başarıyla tamamlandığını belirten Görgün, şunları ifade etti:

"Yüksek irtifa hava savunma görevini üstlenen SİPER, başarıyla geçen testlerle birlikte envanterdeki yerini daha da sağlamlaştırdı. Bu gelişme; Türkiye'nin katmanlı hava savunma mimarisinde çok kritik bir eşik anlamına geliyor.

Alçak, orta ve yüksek irtifa katmanlarında milli çözümlerle tesis edilen Çelik Kubbe, her geçen gün daha da güçleniyor.?SİPER; menzili, hassasiyeti ve hedef çeşitliliğine karşı etkinliğiyle Gök Vatan'ın en stratejik güvenlik kalkanlarından biri konumuna yükseliyor.?Hedefimiz, hiçbir tehdit karşısında boşluk bırakmayan, tamamen yerli ve milli bir hava savunma ağı kurmak.

Bu yolda, mühendislerimizin emeği, kurumlarımızın işbirliği ve milletimizin desteğiyle kararlılıkla ilerliyoruz. Türkiye'nin savunma gücüne güç katan SİPER'e emeği geçen tüm paydaşlarımızı yürekten tebrik ediyorum. Gök Vatan artık daha güvenli.?Türkiye daha caydırıcı. Gelecek daha emin ellerde."

Kaynak: AA

Haluk Görgün, Teknoloji, Güvenlik, Türkiye, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel SİPER Ürün-1 Testleri Başarıyla Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı
Annenin gelinlikle evden çıkan kızına söylediği sözler tartışma yarattı Annenin gelinlikle evden çıkan kızına söylediği sözler tartışma yarattı
Galatasaray’dan Barış Alper’e Yeni Sözleşme Galatasaray'dan Barış Alper'e Yeni Sözleşme
Tutuklanan FETÖ’cü kundakçının, İYİ Parti’deki görüntüleri ortaya çıktı Tutuklanan FETÖ'cü kundakçının, İYİ Parti'deki görüntüleri ortaya çıktı
Üstünde tavşan kostümü, elinde oyuncak tüfekle metroya binen şahıs gözaltına alındı Üstünde tavşan kostümü, elinde oyuncak tüfekle metroya binen şahıs gözaltına alındı
Yol ortasında yumruk ve sopalarla öldüresiye dövdüler Yol ortasında yumruk ve sopalarla öldüresiye dövdüler
Yemen’den İsrail’e füze saldırısı Uçuşlar askıya alındı Yemen'den İsrail'e füze saldırısı! Uçuşlar askıya alındı
Denizli’de polis memuru kaldığı apartta intihar etti Denizli'de polis memuru kaldığı apartta intihar etti
2 yaşındaki bebek, 5. kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti 2 yaşındaki bebek, 5. kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti
Sineklerle mücadele etmek için bukalemun beslemeye başladı Sineklerle mücadele etmek için bukalemun beslemeye başladı
30 yaş üstü öğrencilere mahkemeden iyi haber İBB’nin kararı iptal edildi 30 yaş üstü öğrencilere mahkemeden iyi haber! İBB'nin kararı iptal edildi

19:09
Londra’da hava sahası kapatıldı, tüm seferler iptal
Londra'da hava sahası kapatıldı, tüm seferler iptal
18:47
Bursa’da havai fişek atarak yangın çıkaranlara ders gibi ceza
Bursa'da havai fişek atarak yangın çıkaranlara ders gibi ceza
18:08
Terörsüz Türkiye komisyonu çalışmalarına başlıyor Tarih belli oldu
Terörsüz Türkiye komisyonu çalışmalarına başlıyor! Tarih belli oldu
15:50
Narin Güran cinayetinde davanın seyrini değiştirecek görüntü
Narin Güran cinayetinde davanın seyrini değiştirecek görüntü
15:35
8.8’lik depremin ardından Rusya’daki yanardağ faaliyete geçti
8.8'lik depremin ardından Rusya'daki yanardağ faaliyete geçti
09:30
Şampiyonlar Ligi’nde günün sonuçları
Şampiyonlar Ligi'nde günün sonuçları
09:29
Bir gecede milyoner oldu
Bir gecede milyoner oldu
09:08
8.8’lik deprem sonrası Japonya’da balinalar karaya vurdu
8.8'lik deprem sonrası Japonya'da balinalar karaya vurdu
08:31
Aldığı teklif karşısında şoke olan Armağan Çağlayan mesajları ifşa etti
Aldığı teklif karşısında şoke olan Armağan Çağlayan mesajları ifşa etti
07:56
8.8’lik depremin ardından ilk tsunami dalgaları iki ülkeye ulaştı İşte o anlar
8.8'lik depremin ardından ilk tsunami dalgaları iki ülkeye ulaştı! İşte o anlar
02:49
İstanbul metrosunda panik anları Tavşan kostümlü tüfekli genç gözaltına alındı
İstanbul metrosunda panik anları! Tavşan kostümlü tüfekli genç gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2025 20:02:38. #7.11#
SON DAKİKA: SİPER Ürün-1 Testleri Başarıyla Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.