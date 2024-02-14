Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Sırbistan her zaman tarafsızlığını ve vatandaşlarını koruyacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Sırbistan her zaman tarafsızlığını ve vatandaşlarını koruyacak

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Sırbistan her zaman tarafsızlığını ve vatandaşlarını koruyacak

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ülkesinin her zaman tarafsızlığını, hava sahasını ve vatandaşlarını koruyacağını belirtti. Vucic, Sırbistan Devlet Günü kapsamında düzenlenen teçhizat sergisinde yaptığı konuşmada, ülkenin ilerlemesi ve ekonomik olarak gelişmesinin önemli olduğunu vurguladı. Ayrıca, Sırbistan'ın iyiliğini isteyen herkesin güçlerini birleştirmesi gerektiğini ifade etti. Sergide, Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımlara katılmama çıkışlarıyla tepki çeken Sırbistan, Repellent adlı anti-dron sistemi de tanıttı.

14.02.2024 22:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ülkesinin her zaman tarafsızlığını, hava sahasını ve vatandaşlarını koruyacağını söyledi.

Sırp lider Vucic, 15 Şubat'ta kutlanan "Sırbistan Devlet Günü" kapsamında Niş şehrinde düzenlenen ülke ordusunun teçhizat sergisine katıldı.

Vucic, burada yaptığı konuşmada, "Geçmişimizden öğrenecek çok şeyimiz var ama bana öyle geliyor ki en önemli şey ülkeyi nasıl ileriye taşıyacağımıza, ekonomik olarak nasıl ilerleyeceğimize bakmaktır. Sırbistan'ın, tüm vatandaşlarının ve aynı zamanda bir bütün olarak Sırp halkının en yüksek değeri özgürlüktür." dedi.

"Sırbistan her zaman tarafsızlığını, hava sahasını ve vatandaşlarını koruyacak." diyen Vucic, bunu yapmak için her zaman yeterli kapasiteye, modern silahlara ve cesur yürekli vatandaşlara sahip olacaklarını söyledi.

"Sırbistan'ın iyiliğini isteyen tüm insanların güçlerini birleştirmeliyiz"

Vucic, geniş bir halk hareketinin kurulmasının zamanının geldiğine işaret ederek, "Sırbistan'ın iyiliğini isteyen tüm insanların güçlerini birleştirmeliyiz." diye konuştu.

Sergide ayrıca bir Rus elektronik savaş sistemi olan, 30 ila 35 kilometre uzaklıktaki dron sistemlerini etkisiz hale getirebilen "Repellent" anti-dron sistemi de tanıtıldı.

Sırbistan, Avrupa Birliği (AB) üyeliği yolunda çalışmalarına devam ederken, Rusya'ya uygulanan yaptırımlara katılmama çıkışlarıyla tepki çekiyor.

Kaynak: AA

Sırbistan, Rusya, Avrupa Birliği, Savunma, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Sırbistan her zaman tarafsızlığını ve vatandaşlarını koruyacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2024 23:58:00. #1.12#
SON DAKİKA: Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Sırbistan her zaman tarafsızlığını ve vatandaşlarını koruyacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement