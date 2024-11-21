Sırbistan'da Bakan İstifaları Artıyor

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BELGRAD, 21 Kasım (Xinhua) -- Sırbistan Ticaret Bakanı Tomislav Momirovic, Novi Sad'daki tren istasyonu kazasının ardından çarşamba günü Başbakan Milos Vucevic'e istifasını sundu.

Momirovic'in istifası, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in Novi Sad tren istasyonunda beton çatının çökmesinin siyasi sorumluluğunu başka hükümet yetkililerinin de üstleneceğini söylemesinin ardından geldi.

1 Kasım'da yaşanan olayda çatının çökmesiyle enkaz altında kalan 17 kişiden 15'i hayatını kaybederken, 2'si de ağır yaralanmıştı.

Kaza mevcut sorumluluk alanına girmese de Momirovic, 2020-2022 yıllarında İnşaat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olarak görev yapmıştı. Mevcut İnşaat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Goran Vesic ise trajediden kısa süre sonra istifa etmişti.

Sırbistan devletine ait RTS kanalı, devlet kuruluşu olan Sırbistan Altyapı Demiryolları'nın Müdür Vekili Jelena Tanaskovic'in de istifa ettiğini bildirdi.

Yaşanan trajedi halkın tepkisine yol açarken Novi Sad ve Belgrad'da muhalif protesto gösterileri düzenlenmişti. Çarşamba günü Novi Sad'da protestocular ile polis arasında çatışma yaşanmıştı.