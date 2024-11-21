Sırbistan'da Bakan İstifaları Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sırbistan'da Bakan İstifaları Artıyor

Novi Sad tren kazası sonrası Ticaret Bakanı Momirovic, Başbakan'a istifasını sundu. 15 ölü var.

21.11.2024 11:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BELGRAD, 21 Kasım (Xinhua) -- Sırbistan Ticaret Bakanı Tomislav Momirovic, Novi Sad'daki tren istasyonu kazasının ardından çarşamba günü Başbakan Milos Vucevic'e istifasını sundu.

Momirovic'in istifası, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in Novi Sad tren istasyonunda beton çatının çökmesinin siyasi sorumluluğunu başka hükümet yetkililerinin de üstleneceğini söylemesinin ardından geldi.

1 Kasım'da yaşanan olayda çatının çökmesiyle enkaz altında kalan 17 kişiden 15'i hayatını kaybederken, 2'si de ağır yaralanmıştı.

Kaza mevcut sorumluluk alanına girmese de Momirovic, 2020-2022 yıllarında İnşaat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olarak görev yapmıştı. Mevcut İnşaat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Goran Vesic ise trajediden kısa süre sonra istifa etmişti.

Sırbistan devletine ait RTS kanalı, devlet kuruluşu olan Sırbistan Altyapı Demiryolları'nın Müdür Vekili Jelena Tanaskovic'in de istifa ettiğini bildirdi.

Yaşanan trajedi halkın tepkisine yol açarken Novi Sad ve Belgrad'da muhalif protesto gösterileri düzenlenmişti. Çarşamba günü Novi Sad'da protestocular ile polis arasında çatışma yaşanmıştı.

Kaynak: Xinhua

Ticaret Bakanı, Tren Kazası, Sırbistan, Politika, 3-sayfa, Ulaşım, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sırbistan'da Bakan İstifaları Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:14 Putin emri verdi, Rusya mobil nükleer sığınak inşa ediyor Putin emri verdi, Rusya mobil nükleer sığınak inşa ediyor
10:53 Girdikleri binada pahalı ayakkabı bulan hırsızlardan pes dedirten hareket Girdikleri binada pahalı ayakkabı bulan hırsızlardan pes dedirten hareket
10:24 Soylu’dan muhtarları üzecek yeşil pasaport açıklaması: Türkiye’ye ayrılan miktar belli Soylu'dan muhtarları üzecek yeşil pasaport açıklaması: Türkiye'ye ayrılan miktar belli
10:20 Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün başladı İşte tüm detaylar Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün başladı! İşte tüm detaylar
10:11 İzmir’de 3 polis memurunu ağır yaralayan saldırgan bakın kendini nasıl savundu İzmir'de 3 polis memurunu ağır yaralayan saldırgan bakın kendini nasıl savundu
15:10 18 yaşındaki güzellik kraliçesinden bir haftadır haber alınamıyor 18 yaşındaki güzellik kraliçesinden bir haftadır haber alınamıyor
15:00 DNA testi yaptıran Vinicius Junior kabilesini öğrendi DNA testi yaptıran Vinicius Junior kabilesini öğrendi
14:59 İstanbul’da suya yüzde 17,5, İzmir’de yüzde 30 oranında zam İstanbul'da suya yüzde 17,5, İzmir'de yüzde 30 oranında zam
14:57 İBB’ye ’engellilere ayrımcılık’ yaptığı gerekçesiyle para cezası İBB'ye 'engellilere ayrımcılık' yaptığı gerekçesiyle para cezası
14:54 43 ile sarı kodlu uyarı yapıldı Fırtına çok şiddetli olacak 43 ile sarı kodlu uyarı yapıldı! Fırtına çok şiddetli olacak
14:46 İzmir’de simide zam geliyor: 15 liraya satılacak İzmir'de simide zam geliyor: 15 liraya satılacak
14:45 Dekolte kıyafetle çocuğunu okula bırakan modele velilerden sert tepki Dekolte kıyafetle çocuğunu okula bırakan modele velilerden sert tepki
14:37 SRC Belgesi almak isteyenleri 2025’te büyük zam bekliyor SRC Belgesi almak isteyenleri 2025'te büyük zam bekliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2024 11:41:41. #1.12#
SON DAKİKA: Sırbistan'da Bakan İstifaları Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.