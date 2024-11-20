Sırbistan'da Bakan İstifaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Sırbistan'da Bakan İstifaları Devam Ediyor

İç ve Dış Ticaret Bakanı Momirovic, Novi Sad'daki tren kazası sonrası istifa etti.

20.11.2024 17:46
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Sırbistan'da, İç ve Dış Ticaret Bakanı Tomislav Momirovic, 1 Kasım'da Novi Sad'daki tren istasyonundaki kazada 15 kişinin ölümüyle ilişkili olarak istifasını başbakana sundu. Momirovic, kaza nedeniyle görevinden istifa eden ikinci bakan oldu.

Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in dün halka sesleniş konuşmasında tren istasyonundaki beton sundurmanın çökmesi ve 15 kişinin ölmesi nedeniyle yeni istifalar beklediğini söylemesi sonrası ilk istifa açıklaması Momirovic'ten geldi.

Momirovic, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Vucic'e kendisine güvendiği için teşekkür ederek, her zaman yanında olduğunu aktardı ve istifasını Başbakan Milos Vucevic'e sunduğunu ifade etti.

28 Ekim 2020'de İnşaat, Ulaşım ve Altyapı Bakanı olarak göreve başlayan Momirovic, 26 Ekim 2022'den bu yana İç ve Dış Ticaret Bakanı olarak görev yapıyordu.

Öte yandan, Novi Sad'da tren istasyonundaki beton sundurmanın çökmesi sonucu yaşanan kazanın üzerinden 19 gün geçmesine rağmen olaya ilişkin gözaltı olmamasına tepki gösteren muhalefet, düzenlenen protestoda gözaltına alınanların serbest bırakılmasını talep ediyor.

Muhalefet dün Adalet Sarayı girişlerini kapatmış ve polisin müdahalesi sonucu dağılmıştı. Eylemler bugün de devam etmişti.

Novi Sad'da 1 Kasım'da yaşanan kazada 15 kişi hayatını kaybetmiş, ağır yaralı 2 kişinin ise hayati tehlikesinin sürdüğü açıklanmıştı.

Kaza sonrası İnşaat, Ulaşım ve Altyapı Bakanı Goran Vesic istifa etmişti.

Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic de yaptığı açıklamada halka seslenerek, kazaya ilişkin hükümetten ve ilgili kurumlardan yeni istifalar beklediğini bildirmişti.

Muhalefetin de destek verdiği protestolar, Belgrad ve Novi Sad'da belirli aralıklarla düzenlenmeye devam ediyor.

Kaynak: AA

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