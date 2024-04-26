Sırbistan'da Belgrad-Budapeşte demiryolu projesinde önemli bir dönüm noktası - Son Dakika
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Sırbistan'da Belgrad-Budapeşte demiryolu projesinde önemli bir dönüm noktası

Sırbistan'ın Backa Topola kasabasında Belgrad-Budapeşte demiryolu projesinin Novi Sad-Subotica bölümündeki yüksek hızlı demiryolunun hatta bağlanması töreni gerçekleştirildi. Çinli müteahhitler tarafından inşa edilen demiryolu, projenin önemli bir aşamasının tamamlanmasını sağladı.

26.04.2024 18:28  Güncelleme: 18:29
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BACKA TOPOLA, 26 Nisan (Xinhua) -- Sırbistan'ın Backa Topola kasabasında Belgrad-Budapeşte demiryolu projesinin Novi Sad-Subotica bölümündeki yüksek hızlı demiryolunun hatta bağlanması törenine katılan Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Milos Vucevic (sağdan beşinci), Sırbistan İnşaat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Goran Vesic (sağdan dördüncü) ve Çin'in Sırbistan Büyükelçisi Li Ming (soldan beşinci), 25 Nisan 2024.

Backa Topola kasabasında Çinli müteahhitler tarafından inşa edilen Novi Sad-Subotica bölümündeki demiryolu Perşembe günü başarıyla hatta bağlanırken, Belgrad-Budapeşte demiryolu projesinde önemli bir dönüm noktası gerçekleşmiş oldu. (Fotoğraf: Wang Wei/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Sırbistan'da Belgrad-Budapeşte demiryolu projesinde önemli bir dönüm noktası - Son Dakika

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