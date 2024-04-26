Sırbistan'da Belgrad-Budapeşte demiryolu projesinde önemli bir dönüm noktası

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BACKA TOPOLA, 26 Nisan (Xinhua) -- Sırbistan'ın Backa Topola kasabasında Belgrad-Budapeşte demiryolu projesinin Novi Sad-Subotica bölümündeki yüksek hızlı demiryolunun hatta bağlanması törenine katılan Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Milos Vucevic (sağdan beşinci), Sırbistan İnşaat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Goran Vesic (sağdan dördüncü) ve Çin'in Sırbistan Büyükelçisi Li Ming (soldan beşinci), 25 Nisan 2024.

Backa Topola kasabasında Çinli müteahhitler tarafından inşa edilen Novi Sad-Subotica bölümündeki demiryolu Perşembe günü başarıyla hatta bağlanırken, Belgrad-Budapeşte demiryolu projesinde önemli bir dönüm noktası gerçekleşmiş oldu. (Fotoğraf: Wang Wei/Xinhua)