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Sırbistan'da erken genel seçimlerde Vucic'in partisi önde - Son Dakika
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Sırbistan'da erken genel seçimlerde Vucic'in partisi önde

Sırbistan'da düzenlenen erken genel seçimde, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in desteklediği Sırp İlerleme Partisi (SNS) öncülüğündeki ittifak önde gidiyor. Seçim sonuçlarına göre, SNS ittifakı oyların yüzde 46,4'ünü alarak 125'ten fazla milletvekili çıkardı.

Sırbistan\'da erken genel seçimlerde Vucic\'in partisi önde
18.12.2023 - 01:45,
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Sırbistan'da düzenlenen erken genel seçimde, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in desteklediği ve 2012'den bu yana iktidarda olan Sırp İlerleme Partisi (SNS) öncülüğündeki "Aleksandar Vucic-Sırbistan durmamalı" ittifakı önde gidiyor.

Seçimleri takip eden İpsos ve Cesid'in açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, oyların yüzde 80'inden fazlasının sayımı tamamlanırken, "Aleksandar Vucic-Sırbistan durmamalı" ittifakı, sayılan oyların yüzde 46,4'ünü alarak, 125'ten fazla milletvekili çıkarmayı başardı.

Açıklanan sonuçlara göre, 2'nci sırada muhalefet kanadı partilerinin oluşturduğu "Sırbistan şiddete karşı" ittifakı oyların yüzde 23,3'ünü alarak, 64 milletvekili çıkardı.

Sırbistan Sosyalist Partisi (SPS), oyların yüzde 6,7'sini aldı ve mecliste 18 sandalye kazandı.

Resmi olmayan sonuçlar ışığında, NADA koalisyonu 13, "Halkın oyu-Dr. Branimir Nestorovic" listesi 13, Voyvodinalı Macarlar Birliği 6, Adalet ve Değişim Partisi ve Voyvoda Hırvat Demokratlar Birliği İttifakı 3, Demokratik Eylem Partisi Sancak (SDA Sancak) Sulejman Ugljanin 2, ve Şaip Kamber ile Rusya Partisi 1'er milletvekili çıkardı.

Vucic, seçim zaferini ilan etti

Cumhurbaşkanı Vucic, resmi olmayan ilk sonuçların ardından yaptığı açıklamada, desteklediği ve 2012'den bu yana iktidarda olan SNS'nin seçim zaferini ilan etti.

SNS öncülüğündeki ittifakın 250 sandalyeli mecliste en az 127 milletvekili kazandığına işaret eden Vucic, "Son derece mutlu olduğum mutlak bir zafer." dedi.

Muhalefet kanadını temsil eden "Sırbistan şiddete karşı" ittifakından Pedja Mitrovic, Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nden (RS) otobüslerle başkent Belgrad'da getirilen yüksek sayıda kişinin "yasa dışı" oy kullandığını savundu.

Katılım oranı yüzde 57

Bu arada, yerel seçimde odak noktası olan başkent Belgrad'da da SNS'nin yüzde 38'lik oy oranıyla önde olduğu kaydedildi.

Kayıtlı 6 milyon 500 bin 165 seçmenin bulunduğu ülkede, sandığa giden seçmen oranının ise yüzde 57,23 olduğu açıklandı.

Öte yandan, genel seçimde baraj yüzde 3 olarak belirlenirken, bu oran azınlık partileri için uygulanmıyor.

Pazar günkü seçimlerde halk, ulusal meclisin yanı sıra Voyvodina Özerk Bölgesi'nin 120 sandalyeli meclisi ile ülke genelindeki şehir ve ilçelerin belediye meclislerinin yeni üyelerini de belirledi.

Kaynak: AA
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