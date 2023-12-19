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Sırbistan'da muhalefet protestoları sürüyor - Son Dakika
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Sırbistan'da muhalefet protestoları sürüyor

Sırbistan'da yapılan genel ve yerel seçim sonuçlarına itiraz eden muhalefet partileri, başkent Belgrad'daki protestolarını bugün de sürdürdü. Seçimde 'Sırbistan şiddete karşı' isimli ittifakla yarışan muhalefet partileri, 'seçim hırsızlığına karşı' çağrısı yaparak Devlet Seçim Komisyonu binası önünde toplandı. Muhalefet, seçimde usulsüzlük yapıldığını iddia ederek seçimlerin iptalini talep ediyor.

Sırbistan\'da muhalefet protestoları sürüyor
19.12.2023 - 22:45,
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Sırbistan'da 17 Aralık'ta yapılan genel ve yerel seçim sonuçlarına itiraz eden muhalefet partileri, başkent Belgrad'daki protestolarını bugün de sürdürdü.

Seçimde "Sırbistan şiddete karşı" isimli ittifakla yarışan muhalefet partilerinin "seçim hırsızlığına karşı" çağrısı üzerine, yüzlerce kişi dünün ardından bu akşam da başkentteki Devlet Seçim Komisyonu (RIK) binası önünde toplandı.

Sırbistan'daki seçimde "usulsüzlük" yapıldığını savunan muhalefet, Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nden (RS) otobüslerle başkent Belgrad'a getirilen çok sayıda kişinin "yasa dışı" oy kullandığını ileri sürmeye devam ediyor.

Dün açlık grevine başladıklarını duyuran ittifak yetkililerinden Marinka Tepic ve meslektaşı Miroslav Alesksic, iddialarına ilişkin ellerinde görüntülerin bulunduğunu ve bu kanıtları ilgili kurumlara teslim edeceklerini yineledi.

Tepic, başkent Belgrad'daki seçimlerin iptalini talep ettiklerini ve bu taleplerinden asla vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Muhalefetin dün başlattığı protestolarda kısa süreli gerginlik de yaşanmıştı.

Bu arada, Sırbistan Devlet Seçim Komisyonunun açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in desteklediği ve 2012'den bu yana iktidarda olan Sırp İlerleme Partisi (SNS) öncülüğündeki "Aleksandar Vucic-Sırbistan durmamalı" ittifakı seçimi önde tamamlamıştı.

Kaynak: AA
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