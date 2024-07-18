Sırbistan'da Polis Kontrol Noktasında Silahlı Saldırı: 1 Polis Öldü, 1 Polis Yaralandı - Son Dakika
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Sırbistan'da Polis Kontrol Noktasında Silahlı Saldırı: 1 Polis Öldü, 1 Polis Yaralandı

Sırbistan'ın Loznica şehrinde bir polis kontrol noktasında durdurulan otomobilden açılan ateş sonucu 1 polis hayatını kaybetti, 1 polis ise yaralandı. Saldırganın Kosova'dan olduğu düşünülüyor ve olay terör eylemi olarak nitelendiriliyor. Saldırganın yakalanması için güvenlik güçleri ve vatandaşlar arama çalışmalarına devam ediyor.

18.07.2024 15:07
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Sırbistan'ın batısında yer alan Loznica şehrinde polis kontrol noktasında durdurulan otomobilden polislere silahla ateş edilmesi sonucu 1 polis öldü, 1 polis de yaralandı.

Sınır bölgesinde bulunan Loznica'da gece saatlerinde kimlik kontrolü yapan Sırp polisi bir otomobili durdurdu. Araçtan açılan ateş sonucunda polis memurlarından Nikola Krsmanovic hayatını kaybederken, Vjekoslav Ilic ise yaralandı.

Sırbistan İçişleri Bakanı Ivica Dacic, yaptığı açıklamada, 1 polisin öldürüldüğü ve 1 polisin de yaralandığı olayı "terör eylemi" olarak nitelendirdi.

Dacic, silahlı saldırıyı düzenleyen kişiyi tüm güvenlik güçlerinin aradığını belirterek, olay yerinde saldırgana ait olduğu düşünülen bir kimlik kartı bulduklarını ifade etti.

Saldırganın Kosova'dan olduğunu öne süren Dacic, olayı "terör eylemi" olarak gördüklerini ve konuyu organize suçlarla mücadele birimlerinin inceleyeceğini bildirdi.

Dacic, saldırganların yakalanması için vatandaşlardan da yardım talep ettiklerini ve helikopterlerle arama yapıldığını da kaydetti.

Kaynak: AA

Sırbistan, Kosova, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sırbistan'da Polis Kontrol Noktasında Silahlı Saldırı: 1 Polis Öldü, 1 Polis Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sırbistan'da Polis Kontrol Noktasında Silahlı Saldırı: 1 Polis Öldü, 1 Polis Yaralandı - Son Dakika
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