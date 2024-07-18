Sırbistan'da Polis Kontrol Noktasında Silahlı Saldırı: 1 Polis Öldü, 1 Polis Yaralandı - Son Dakika
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Sırbistan'da Polis Kontrol Noktasında Silahlı Saldırı: 1 Polis Öldü, 1 Polis Yaralandı

Sırbistan'ın Loznica şehrinde bir polis kontrol noktasında durdurulan bir otomobilden açılan ateş sonucu 1 polis öldü, 1 polis yaralandı. Saldırganın Kosova'dan olduğu düşünülüyor ve olay terör eylemi olarak nitelendiriliyor. Saldırganın yakalanması için güvenlik güçleri ve vatandaşlar seferber edildi.

18.07.2024 18:11
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Sırbistan'ın batısında yer alan Loznica şehrinde polis kontrol noktasında durdurulan otomobilden polislere silahla ateş edilmesi sonucu 1 polis öldü, 1 polis yaralandı.

Sınır bölgesinde bulunan Loznica'da gece saatlerinde kimlik kontrolü yapan Sırp polisi, bir otomobili durdurdu. Araçtan açılan ateş sonucunda polis memurlarından Nikola Krsmanovic hayatını kaybetti, Vjekoslav Ilic ise yaralandı.

Sırbistan İçişleri Bakanı Ivica Dacic, yaptığı açıklamada, olayı "terör eylemi" olarak nitelendirdi.

Dacic, silahlı saldırıyı düzenleyen kişiyi tüm güvenlik güçlerinin aradığını belirterek, olay yerinde saldırgana ait olduğu düşünülen bir kimlik kartı bulduklarını ifade etti.

Saldırganın Kosova'dan olduğunu öne süren Dacic, konuyu organize suçlarla mücadele birimlerinin inceleyeceğini bildirdi.

Dacic, saldırganların yakalanması için vatandaşlardan da yardım talep ettiklerini ve helikopterlerle arama yapıldığını da kaydetti.

Kosova'dan tepki

Kosova Başbakanı Albin Kurti, düzenlediği basın toplantısında Dacic'in açıklamalarıyla ilgili soruya, "Bu konunun siyasallaştırılmaması, güvenlik, mesleki ve hukuki açıdan ele alınması gerektiğini düşünüyoruz." cevabını verdi.

Kurti, ülke güvenlik kurumlarının olayla ilgili bilgi topladığını vurguladı.

Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanlığı da yaptığı yazılı açıklamayla, vatandaşlarından transit geçiş için Sırbistan'ı kullanmamaları veya geçerken dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Öte yandan, Kosova yerel basınında çıkan haberlerde, olayla ilgili ana şüphelinin bu ayın başlarında Kosova'daki bir hapishaneden kaçan Faton Hajrizi'nin olduğu bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Sırbistan'da Polis Kontrol Noktasında Silahlı Saldırı: 1 Polis Öldü, 1 Polis Yaralandı - Son Dakika
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