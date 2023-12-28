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Sırbistan'da Seçim İtirazları Devam Ediyor

Sırbistan'da yapılan genel ve yerel seçim sonuçlarına itiraz eden muhalefet partilerinin başkent Belgrad'daki protestoları 10'uncu gününde devam ediyor. Seçim hırsızlığına karşı yapılan çağrı üzerine yüzlerce kişi, Devlet Seçim Komisyonu binası önünde toplandı. Açlık grevinde olan muhalefet yetkilileri hastaneye kaldırılırken, diğer bir yetkili açlık grevine son verdi. Muhalefet, seçimlerde usulsüzlük yapıldığını belirterek seçimin iptalini talep etti.

Sırbistan\'da Seçim İtirazları Devam Ediyor
28.12.2023 - 00:05,
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Sırbistan'da 17 Aralık'ta yapılan genel ve yerel seçim sonuçlarına itiraz eden muhalefet partilerinin başkent Belgrad'daki protestoları 10'uncu gününde devam etti.

Ülkedeki seçimde "Sırbistan Şiddete Karşı" isimli ittifakla yarışan muhalefet partilerinin "seçim hırsızlığına karşı" çağrısı üzerine yüzlerce kişi, bu akşam da Belgrad'daki Devlet Seçim Komisyonu (RIK) binası önünde toplandı.

Seçimin ardından, 18 Aralık'tan bu yana protestoları organize eden "Sırbistan Şiddete Karşı" ittifakının kilit isimlerinden Marinka Tepic, seçimlerin iptali talebiyle başladığı açlık grevine 10 gündür devam ediyor.

Açlık grevinde Tepic'e daha sonra katılan iki yetkili sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılırken, bir diğer muhalefet yetkilisi ise açlık grevine son verdi.

Sırbistan Radyo ve Televizyonu'na yürüyen kalabalık daha sonra dağıldı.

Muhalefet, bu akşamki protestolarda da Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nden (RS) yüzlerce kişinin seçimlerde otobüslerle Belgrad'a getirilerek oy kullandırıldığını belirterek, bu usulsüzlüğün ortadan kaldırılması için seçimin iptali taleplerini bir kez daha yineledi.

Pazar akşamı olaylı bitti

Bu arada, Belgrad'da pazar akşamı düzenlenen protestolarda Belgrad Belediye Meclis binasına girmeye çalışan göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale edilmişti.

Belediye Meclis binasına meşaleler fırlatan göstericiler, binanın kapısını, pencereleri ve güvenlik kamerasını kırmıştı.

Yaşananlar üzerine Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, halka seslenerek, protestoların "devrime" dönüşmeyeceğini, ülke kurumlarının güçlü olduğunu vurgulamıştı.

RIK'ın açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı Vucic'in desteklediği ve 2012'den bu yana iktidarda olan Sırp İlerleme Partisi (SNS) öncülüğündeki "Aleksandar Vucic-Sırbistan Durmamalı" ittifakı seçimi önde tamamlamıştı.?????

Kaynak: AA
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