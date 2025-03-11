Sırbistan'da Televizyon Ablukası - Son Dakika
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Sırbistan'da Televizyon Ablukası

Muhalif öğrenciler, iktidar yanlısı yayın yapan devlet televizyonunu Belgrad'da ablukaya aldı.

11.03.2025 20:49
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- Sırbistan'da protestocular devlet televizyonunu ablukaya aldı

BELGRAD - Sırbistan'da muhalif protestocular, iktidar yanlısı yayın yapmakla suçladıkları Sırbistan devlet televizyonunun başkent Belgrad'daki binasını ablukaya aldı.

Sırbistan'da aylardır öğrencilerin başını çektiği iktidar karşıtı protesto gösterileri devam ediyor. Dün gece başkent Belgrad'da Sırbistan Radyo ve Televizyonu binasının önünde toplanan yüzlerce öğrenci, iktidar yanlısı yayın yapmakla suçladıkları devlet televizyonunu abluka altına alarak binaya girişlere engel olmaya başladı.

Ablukanın 22 saat boyunca devam edeceğini duyuran öğrencilere vatandaşlar da destek olarak RTS binasının çevresindeki iki sokağı trafiğe kapadı.

Dün gece polis ve göstericiler arasında yaşanan arbedede en az bir polis memurunun yaralandığı aktarıldı. Sırp basınında, polisin öğrencilere şiddet uyguladığına ilişkin haberler yer alırken, Sırp yetkililer polisin öğrencilere karşı güç kullandığını yalanladı.

Protestocu öğrenciler, sabah saatlerinde yaptıkları açıklamada, binanın üç girişinin de kapalı tutulduğunu fakat RTS çalışanlarının binadan ayrılmalarına müsaade edildiğini duyurdu.

Kanal çalışanları binaya pencereden girdi

RTS çalışanlarının, girişlerin öğrenciler tarafından kapatılması nedeniyle kanal binasına zemin kattaki bir pencerenin parmaklıklarını keserek içeri girdikleri görüldü.

Protestolar tren istasyonundaki facia ile başladı

Sırbistan'da iktidar karşıtı protesto gösterileri, 1 Kasım 2024'te Novi Sad şehrindeki tren istasyonunun girişindeki beton sundurmanın çökmesi ile 15 kişinin hayatını kaybettiği trajedi sonrasında patlak vermişti. Haftalarca süren protestoların ardından Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, göstericilerin taleplerine yanıt olarak kabinede kapsamlı bir revizyona gidileceğini açıklamış, bu açıklamadan bir gün sonra, 28 Ocak tarihinde ise Başbakan Milos Vucevic istifasını açıklamıştı. Vucic, 20 Mart'a kadar yeni bir hükümet kurulamaması halinde erken seçime gidileceğini duyurmuştu.

Kaynak: İHA

Sırbistan, Belgrad, Son Dakika

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