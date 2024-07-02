Sırbistan ve Çin Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması Yürürlüğe Girdi - Son Dakika
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Sırbistan ve Çin Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması Yürürlüğe Girdi

Sırbistan İç ve Dış Ticaret Bakanı Tomislav Momirovic, Çin ile imzalanan serbest ticaret anlaşmasının iki ülke arasındaki ticareti geliştireceğini ve yatırım işbirliğini teşvik edeceğini belirtti. Anlaşma uyarınca, Çin ve Sırbistan arasında ticareti yapılan ürünlerin büyük bir kısmı gümrük vergilerinden muaf tutulacak ve sıfır gümrük vergisinden yararlanacak. Bu anlaşma, Sırbistan için büyük bir gelişme ve Çin'in ülkenin en büyük yatırımcılarından biri olduğunu gösteriyor.

02.07.2024 13:10
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NOVİ SAD, 2 Temmuz (Xinhua) -- Sırbistan İç ve Dış Ticaret Bakanı Tomislav Momirovic, Çin ile imzalanan serbest ticaret anlaşmasının iki ülke arasındaki ticareti geliştireceğini, yatırım işbirliğini teşvik edeceğini ve sanayi zincirlerini entegre edeceğini, böylelikle her iki ülke için ekonomik faydaları en üst seviyeye çıkarıp tarafların uluslararası rekabet gücünü artıracağını söyledi.

Ekim 2023'te imzalanan ve Pazartesi günü yürürlüğe giren anlaşma uyarınca, Çin ve Sırbistan arasında ticareti yapılan ürünlerin yaklaşık yüzde 90'ı gümrük vergilerinden muaf tutulacak, yüzde 60'ından fazlası ise serbest ticaret anlaşmasının yürürlüğe girmesinin hemen ardından sıfır gümrük vergisinden yararlanacak.

Çin Ticaret Bakanlığı'na göre, ürünlerin yüzde 95'inden fazlasında gümrük vergileri kademeli olarak sıfıra indirilecek.

Momirovic söz konusu açıklamaları Sırbistan'ın ikinci büyük kenti olan Novi Sad'da serbest ticaret anlaşması için düzenlenen açılış etkinliğinde yaptı. Hükümetin yayımladığı basın açıklamasına göre Momirovic, Sırbistan'ın Çin ile "çelikten dostluğuna" bağlılığını teyit ederken, Sırbistan'ın ekonomik kalkınması açısından anlaşmanın önemini vurguladı.

"Bu, Sırp ekonomisi için büyük bir gelişme. 1,4 milyar tüketiciden oluşan bir pazar söz konusu" diyen Momirovic, Çin'in Sırbistan'a 5,5 milyar euro (5,9 milyar ABD doları) yatırım yaparak ülkenin en büyük yatırımcılarından biri olduğunu sözlerine ekledi.

Çin'in Sırbistan Büyükelçisi Li Ming ise etkinlikte yaptığı konuşmada, "yüksek kaliteli" anlaşmanın zamanında hayata geçirilmesinden övgüyle bahsederek, bu durumun "üst düzey siyasi güveni" yansıttığını kaydetti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Sırbistan ve Çin Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması Yürürlüğe Girdi - Son Dakika

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