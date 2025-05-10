Şırnak\'ın Kahraman Anneleri

Şırnak'ta yaşayan 2 anne şefkatle baktıkları hasta ve engelli çocuklarını hayata bağladı.

Şırnak'ta epilepsi hastası 3 çocuğuna bakan Fehime Gök ile biri zihinsel ve bedensel engelli, diğeri epilepsi hastası 2 çocuğuyla yıllardır ilgilenen Vesile Abay çevrelerinden takdir topluyor.

Vakıfkent Mahallesi'nde yaşayan 8 çocuklu Gök ailesinin epilepsi hastası olan çocukları Musa (35), Sevim (30) ve Sabri'yi (32) anneleri Fehime Gök bir an olsun yalnız bırakmıyor.

Anne Gök, çocuklarının yıllardır ihtiyaçlarını gideriyor, hareketsiz kaldıkları için kilo problemleri de ortaya çıkan çocuklarının bakımını yapıyor.

Nöbet krizleri nedeniyle düşerek vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 3 çocuğuna bebek gibi bakan anne Gök, eşini de kaybedince yaşamını çocuklarına adadı.

"Tek kaygım ölürsem onlara ne olacak"

Fehime Gök, AA muhabirine, eşini 2 yıl önce kaybettiğini ve hasta çocuklarının bakımını kızıyla beraber yaptığını anlattı.

Çocuklarının tedavisi için Gaziantep, Mersin ve Diyarbakır'da hastanelere gittiklerini ancak bir çare bulamadıklarını belirten anne Gök, "Tedavilerini yalnızca ilaçla sürdürüyoruz, başka bir çaresi yok. İlaçlarını devletimiz şükürler olsun veriyor. Çok zorluk çektim bu yaşa getirene kadar. Çok şükür büyüdüler. Artık ben de yaşlanıyorum. Bayıldıklarında kaldırmak zor oluyor, çeşitli yerlerinden yaralanıyorlar. Bakımları çok zor ve meşakkatli. Bekar kızım bana destek oluyor. Çocuklarım sonuçta... Hiçbir şey evlat gibi olmuyor. Tek kaygım ölürsem onlara ne olacak. Onlardan hiç ayrılamıyorum, hiçbir yere gidemiyorum. Bakıma ihtiyaçları var ve kriz geçiriyorlar. Devamlı onlarla birlikteyim."

Gündoğdu Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuk annesi Vesile Abay da bedensel ve zihinsel engelli 17 yaşındaki kızı Hicran ve 6 yaşındaki epilepsi hastası oğlu Mustafa'ya özveriyle bakıyor.

Abay, kızının büyümesiyle bakımın da zorlaştığına işaret ederek, "Kızım ve oğlumun tüm ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorum. Devletin verdiği bakıcı parasıyla onlara bakıyorum. Allah devletimize zeval vermesin o bakıcı maaşını almasaydım bu şartlarda hiç bakamazdım. Evlatlarıma baktığım için hiçbir zaman şikayet etmedim. Her zaman şükrediyorum." ifadelerini kullandı.