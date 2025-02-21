Şırnak'ta 19 köy yolu kar nedeniyle kapandı

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Şırnak'ta hayatı felç etti 19 köy yolu ulaşıma kapandı

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde 19 köy yolu ulaşıma kapandı.

Şırnak, Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Şırnak'ta Güneyçam, Yoğurtçular köyü ve Başağaç köyü, Beytüşşebap'ta Ilıcak, Dağaltı, Çığlıca, Mezra, Gökçe, Bölücek, Güneyyaka, Beşağaç, Akçayol, Boğazören, Pirinçli,Cevizağacı, Yeşilöz ve Uludere'de Dağdibi, Gülyazı ve Ortabağ köylerinin yolları ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışma tüm imkanlarını seferber ederek çalışma başlattı.