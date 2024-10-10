Şırnak'ta 3 Gün Eylem Yasağı - Son Dakika
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Şırnak'ta 3 Gün Eylem Yasağı

Şırnak Valiliği, 11-13 Ekim tarihlerinde açık alanlarda tüm eylemleri yasakladı.

10.10.2024 17:48
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ŞIRNAK Valiliği, 11 Ekim'den geçerli olmak üzere 3 gün süreyle kent genelinde açık alanlarda toplanma, yürüyüş ve basın açıklaması gibi eylemlerin yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde 11 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere açık alanlarda toplanma, yürüyüş ve basın açıklaması gibi eylemlere 13 Ekim saat 23.59'a kadar 3 gün süreyle yasak getirildiği duyuruldu. Valilik açıklamasında, "Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler, resmi bayramlar, resmi anma günleri, spor faaliyetleri, resmi tören ve kutlamalar ile bu kurumların gelenek ve göreneklerine göre yapacakları programlar, sendika ve siyasi partilerin tüzüklerine göre yapacakları kongreler, ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişilerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere yapılması muhtemel her türlü açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, toplu olarak karşılama ve uğurlama merasimleri, kurum ve kuruluşların kendi binası dışında yapacakları basın açıklaması, oturma eylemi, miting, çadır kurma, imza kampanyası, stant açma, kitlesel cenaze merasimi ve mezarlık ziyareti, anma töreni, şenlik, konser, eğlence, oyun temsili, gösteri vb. türdeki tüm eylem ve etkinlikler, ses yayın araçlarıyla yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, dilek feneri-balon uçurtmak, dron-paramotor gibi her türlü hava faaliyetleri ile el ilanı, sticker, broşür vb. dağıtılması, afiş ve pankart asılması vb. etkinliklerin ve ilimiz genelinde yapılacak olan eylem ve etkinliklere katılmak amacıyla toplu olarak ilimiz dışından gelecek olan şahıslar ile il merkezi ve ilçeler arası toplu olarak giriş çıkışların Şırnak il merkezi ve ilçeler dahil olmak üzere, tüm il sınırları içerisinde, coğrafi alan-il merkezi, ilçeler, polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinin tamamında 11 Ekim günü saat 00.01'den 13 Ekim saat 23.59'a kadar 3 gün süreyle yasaklanmıştır" denildi.

Kaynak: DHA

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