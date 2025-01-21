Şırnak'ta 9 Köy Yolu Ulaşıma Açıldı

Şırnak'ta kapalı 9 köy yolu ulaşıma açıldı
ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar nedeniyle kapanan 9 köy yolu ulaşıma açıldı.
İlçede kar yağışı sonrası grup köy yolları ulaşıma kapandı. Özel idare ekiplerinin çalışmaları sonucu Mezra, Çığlıca, Dağaltı, Bölücek, Ballı, Güneyyaka, Beşağaç, Gökçe Taşkıran köy yolları ulaşıma açıldı. Yüksek kesimli yerleşim yerlerinde ise kar kalınlığı 1 metreyi aştı. Ekiplerin köy yollarını açık tutmak için çalışmaları devam ettiği öğrenildi.
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