Şırnak'ta Atık Su Tesisine Hafriyat Dökülmesine İzin Yok - Son Dakika
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Şırnak'ta Atık Su Tesisine Hafriyat Dökülmesine İzin Yok

Şırnak\'ta Atık Su Tesisine Hafriyat Dökülmesine İzin Yok

Başkan Yarka, atık su arıtma tesisinde hafriyat dökülmesini önlemek için mücadele edecek.

11.10.2024 20:47
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Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, atık su arıtma tesisinin çevresinde oluşan kirliliğe ilişkin, "Belediyeye ait olan bir tesise hafriyat dökülmesine izin veremeyiz. Dökülen hafriyatın kaldırılması için mücadelemiz sürecek." dedi.

Yarka, belediyede düzenlenen toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, kente hizmet eden ve istihdam sağlayan tüm şirketlerin yanında olduklarını belirterek, belediye tarafından Toptepe köyü yakınlarında 433 dönümlük arazide kurulan atık su arıtma tesisi yakınında, hafriyat dökülmesi nedeniyle çevre kirliliği meydana geldiğini söyledi.

"Eloş Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Bölünmez ile Valilikte geçen diyaloglara açıklık getirmek için toplandık. İlgili firma bu alanı kömür hafriyat alanı olarak kullanmakta ve bir yıl öncesine kadar 200 metre olan tesise mesafe 80 metreye kadar düşmüştür. Firma hiçbir uyarımızı dikkate almamıştır." diyen Yarka, bu durumu yetkililere de bildirdiklerini belirtti.

Yarka, şöyle dedi:

"Firma 'tamam' denmesine rağmen yine bildiğini yapıyor. Bakanlıktan heyet geldi ve sahada incelemeler yapıldı. Alınan karar ile bir sınır çizgisi çizildi ve firmaya, 'Bu çizginin sınırından çıkmayacaksınız.' denildi. Fakat tüm uyarılar sonuçsuz kaldı ve ilgili firma buraya hafriyat dökmeye devam ediyor."

Çevre kirliliğine müsaade etmeyeceklerini dile getiren Yarka, kentin menfaatini düşündüklerini ifade etti.

Yarka, şunları kaydetti:

"Belediye Başkanı olduğum sürece sorumluluk alanımda kesinlikle kimsenin bize zarar vermesine müsaade etmeyeceğim. Herkes işini layıkıyla yapacak. Uyarıyoruz kulak asmıyor, yazı ve ceza geldiğinde de zorlarına gidiyor. Belediyeye ait olan bir tesise hafriyat dökülmesine izin veremeyiz. Dökülen hafriyatın kaldırılması için mücadelemiz sürecek. Şırnak değerlerine sahip çıkacak. Bundan sonra hukuk çerçevesinde yazışmalarımızı devam ettireceğiz."

Toplantıya, Belediye Başkan yardımcıları Abdullah Som ve Ömer Birlik ile bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Mehmet Yarka, Belediye, Politika, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şırnak'ta Atık Su Tesisine Hafriyat Dökülmesine İzin Yok - Son Dakika

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