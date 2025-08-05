Şırnak'ta Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı - Son Dakika
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Şırnak'ta Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

05.08.2025 21:59
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Çocuklar arasındaki tartışma ailelerin müdahalesiyle kavgaya dönüştü, 2 kişi yaralandı.

ŞIRNAK'ta, çocukların tartışmasına ailelerinin de karışmasıyla çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Kavga anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, akşam saatlerinde merkez Cumhuriyet Mahallesi 506'ncı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre çocuklar arasında çıkan tartışma, ailelerinin de dahil olmasıyla bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi bıçakla yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafları havaya ateş açıp, biber gazı kullanarak ayırdı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Öte yandan kavga anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber ve Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Şırnak'ta Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı - Son Dakika

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