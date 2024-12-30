Şırnak\'ta Çığ Düşmesi: İş Makinesi Operatörü Sağ Kurtuldu

Güncel

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde yol açma çalışması sırasında iş makinesinin üzerine çığ düştü. Operatör, ekiplerin çalışmasıyla kar yığını altından çıkarılırken, çığ düşme anı kameraya yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Beytüşşebap ilçesi Tuzluca köyü yakınlarında meydana geldi. İl Özel İdaresi ekiplerinin yol açma çalışması sırasında iş makinesinin üzerine çığ düştü. İş makinesi ve operatörü kar altında kaldı. Ekiplerin çalışmasıyla operatör Şeyhmus Cin, kar altından çıkarıldı. Cin, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. İş makinesi de ekiplerinin çalışmasının ardından kar altından çıkarıldı. Yaşanan olay, yol açma çalışmasına katılan görevlilerden biri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.