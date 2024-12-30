Şırnak'ta Çığ Düşmesi: İş Makinesi Operatörü Sağ Kurtuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Şırnak'ta Çığ Düşmesi: İş Makinesi Operatörü Sağ Kurtuldu

Şırnak\'ta Çığ Düşmesi: İş Makinesi Operatörü Sağ Kurtuldu

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yol açma çalışmaları sırasında iş makinesinin üzerine çığ düştü. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle operatör kar altından çıkarılırken, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

30.12.2024 20:07  Güncelleme: 20:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde yol açma çalışması sırasında iş makinesinin üzerine çığ düştü. Operatör, ekiplerin çalışmasıyla kar yığını altından çıkarılırken, çığ düşme anı kameraya yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Beytüşşebap ilçesi Tuzluca köyü yakınlarında meydana geldi. İl Özel İdaresi ekiplerinin yol açma çalışması sırasında iş makinesinin üzerine çığ düştü. İş makinesi ve operatörü kar altında kaldı. Ekiplerin çalışmasıyla operatör Şeyhmus Cin, kar altından çıkarıldı. Cin, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. İş makinesi de ekiplerinin çalışmasının ardından kar altından çıkarıldı. Yaşanan olay, yol açma çalışmasına katılan görevlilerden biri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: DHA

Beytüşşebap, Olaylar, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, Şırnak, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şırnak'ta Çığ Düşmesi: İş Makinesi Operatörü Sağ Kurtuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

07:11 17 yaşındaki kız evde başından silahla vurulmuş halde bulundu 17 yaşındaki kız evde başından silahla vurulmuş halde bulundu
03:46 Yeni yılda akaryakıtta ÖTV artışına sınır getirildi Yeni yılda akaryakıtta ÖTV artışına sınır getirildi
23:43 Sivas’ın Ulaş ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem Sivas'ın Ulaş ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem
21:55 Bankalar, hesap bakım ücreti almaya başladı Bankalar, hesap bakım ücreti almaya başladı
21:49 İşte Esad devrildiğinden bu yana ülkesine dönen Suriyeli sayısı İşte Esad devrildiğinden bu yana ülkesine dönen Suriyeli sayısı
09:42 Aleyna Tilki’nin cinsellikle ilgili sorusuna Teoman’dan olay yanıt Aleyna Tilki'nin cinsellikle ilgili sorusuna Teoman'dan olay yanıt
09:29 Mansur Yavaş’ın İmamoğlu’nu ankette geride bırakmasına Fatih Altaylı’dan olay yorum Mansur Yavaş'ın İmamoğlu'nu ankette geride bırakmasına Fatih Altaylı'dan olay yorum
09:29 Fenerbahçelilerin “Bitti“ dediği Talisca iptal oldu Fenerbahçelilerin "Bitti" dediği Talisca iptal oldu
09:23 Ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler, araçlarını uygun fiyata satıyor Ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler, araçlarını uygun fiyata satıyor
09:14 Yıldız futbolcu başlarını yaktı: Süper Lig’in köklü takımına transfer yasağı Yıldız futbolcu başlarını yaktı: Süper Lig'in köklü takımına transfer yasağı
08:55 İstiklal Caddesi’ni kana bulayan teröriste yardım eden iki şüpheli yakalandı İstiklal Caddesi'ni kana bulayan teröriste yardım eden iki şüpheli yakalandı
08:49 CHP’den olay iddia: Köfteci Yusuf, Et ve Süt Kurumu’ndan uygun fiyatla 40 ton et alımı yaptı CHP'den olay iddia: Köfteci Yusuf, Et ve Süt Kurumu'ndan uygun fiyatla 40 ton et alımı yaptı
08:47 Yok artık Kerem Oyundan alınınca öfkeden deliye dönüp küfürler savurdu Yok artık Kerem! Oyundan alınınca öfkeden deliye dönüp küfürler savurdu
08:32 179 kişinin öldüğü uçak kazasından sağ kurtulan görevli ilk kez konuştu 179 kişinin öldüğü uçak kazasından sağ kurtulan görevli ilk kez konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2024 07:24:28. #1.11#
SON DAKİKA: Şırnak'ta Çığ Düşmesi: İş Makinesi Operatörü Sağ Kurtuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.