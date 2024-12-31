Şırnak'ta Çığ Felaketi: Kepçe Operatörü Kurtarıldı

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Şırnak'ta kepçe operatörünün ölümden döndüğü çığ anı kamerada

Çığda kepçe kara gömüldü

ŞIRNAK - Şırnak'ta meydana gelen çığda kepçe kara gömüldü. Operatör zorlukla çıkarıldı. Yaralı çıkarılan operatör hastaneye kaldırılırken çığ düşme anı saniye saniye kameralara yansıdı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Tuzluca köyü yakınlarında bugün 15.00 sıralarında yol açma çalışmaları sırasında kepçenin üzerine çığ düştü. Yolu açmaya çalışan il özel idaresi çalışanları yol açtığı sırada çığ altında kaldı. Cep telefonu kamerasına çığ düşme anı ve kepçenin kar altında kaybolduğu anlar anbean kayıt altına alındı. Çığın düştüğü bölgede iş makinası ve operatörü kar altında kaldı. Ekipler kar altında kalan operatörü kurtarmaya çalıştı. Çıkarılan operatör Beytüşşebap devlet hastanesine kaldırıldı. Kara gömülen iş makinası ise ekiplerin çalışmasıyla çıkarılmaya başladı. Operatör Şehmus Cin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ekipler karda kaybolan iş makinasını gece geç saatlerinde çıkardı.