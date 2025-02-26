Şırnak\'ta Çığla Mücadele Eğitimi

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Şırnak'ta 25 kişilik çığ timi her zaman göreve hazır

Şırnak AFAD İl Müdürü Muzaffer İşlek:

"Şu an ekiplerimiz karlı bir bölgede bir takım özel cihazlarla, sinyal alıcı-verici dediğimiz kişisel koruyucu teknolojik cihazlarla, buz küreği, kar kazması, sondalama tekniklerini öğrenerek çığda nasıl bir arama-kurtarma yapılacağını öğreniyorlar"

"Çığ, yaklaşık 120 kilometre hızla düşüyor. Bu nedenle çığ, büyük bir tehlikedir"

ŞIRNAK - Şırnak Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü'nün 25 kişilik çığ timi, arama-kurtarma çalışmalarında hazır olmak için teknolojik cihazlar eşliğinde eğitimlerine devam ederek daima hazırda bulunuyor.

Şırnak'ta 25 kişilik arama-kurtarma ekibi, eğitimlerine devam ediyor. Van Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü'nden gelen 3 kişilik uzman ekip, verdiği teorik bilgilerin ardından karlı bölgelerde eğitimlere devam etti. Eğitimlerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Şırnak AFAD İl Müdürü Muzaffer İşlek, Şırnak'ın topografik yapısı nedeni ile çığ felaketlerinin yaşanabildiğini ve 1992 yılında kayıtlara 86 vatandaşın hayatını kaybettiği merkeze bağlı Görmeç köyü çığ felaketini hatırlattı.

Çığ eğitimi ve tatbikatını icra ettiklerini belirten İşlek, Beytüşşebap, Uludere taraflarında Çığlıca, Gülyazı köyleri ve Beyüşşebap'ın Hakkari'ye sınır olan köylerinde de çığ afetleri meydana geldiğini anımsattı. Bazı afetlerde 4-5 vefat olduğunu belirten İşlek, "Şırnak, çığ topografyası yönünden çığa çok müsait bir şehrimiz. O yüzden çığ konusunda Şırnak Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü olarak her zaman hazır olmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Bunun için de 3 uzman ekibimiz Van Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü'nden bize eğitim ve destek amaçlı geldi" dedi.

Teknik mühendisler tarafından Şırnak'ın çığ duyarlılık haritasını üreterek, özellikle dağlık alanda faaliyet gösteren kurumların çığ felaketlerinin önüne geçmelerini hedeflediklerini ifade eden İşlek, "Şu an ekiplerimiz karlı bir bölgede bir takım özel cihazlarla, sinyal alıcı-verici dediğimiz kişisel koruyucu teknolojik cihazlarla, buz küreği, kar kazması, sondalama tekniklerini öğrenerek çığda nasıl bir arama-kurtarma yapılacağını öğreniyorlar. Bunun dışında teknik elemanlarımız, mühendislerimiz çığ duyarlılık haritalarını da üreterek çığ düşme ihtimali olan bölgeleri de tespit ediyorlar. Bölgelerde çalışan karla mücadele ekipleri, karayolları, İl Özel İdaremiz, Devlet Su işleri ve diğer TPİC, TPAO gibi dağlık alanlarda çalışan kurumlarımızın bu çığ duyarlılık haritalarından faydalanmaları için bu haritaları üretiyoruz" diye konuştu.

Çığın afet türleri içerisinde çok tehlikeli türlerden bir tanesi olduğuna dikkat çeken İşlek, "Çığda kurtulmak gerçekten zor ve imkansız gibi bir şey. Çığ, yaklaşık 120 kilometre hızla düşüyor. Bu nedenle çığ, büyük bir tehlikedir. Bizim de bu tehlikeye her zaman hazırlıklı olmamız için hem çığ önlem projelerimizle, hem çığ müdahale ekibimizle, hem çığa maruz kalındığında yapılacak etkin müdahale nasıl olması yönünden gerekli eğitimlerimizi tamamlayıp hazır halde bekliyoruz. Teknolojik cihazlar ile 25 kişilik bir arama kurtarma ekibi oluşturduk. 25 kişi, aktif olarak çığa direkt müdahale etmek üzere eğitim alıyorlar" ifadelerini kullandı.