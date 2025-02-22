Şırnak'ta Çocuklar Kar Tatilinde Kayak Keyfi - Son Dakika
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Şırnak'ta Çocuklar Kar Tatilinde Kayak Keyfi

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Şırnak'ta çocuklar, bidon ve kızaklarla karda eğlenceli bir tatil geçiriyor.

22.02.2025 10:35
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Şırnak'ta çocuklar ikiye böldükleri bidonlar ve kızaklarla kaymanın keyfini çıkardı

ŞIRNAK - Şırnak'ın Uludere ilçesinde çocuklar, kış aylarında kızak ve bidonlarla kaymanın keyfini yaşıyor.

İlçeye bağlı Uzungeçit beldesinde kar kalınlığı yer yer yarım metreye çıkınca belde genelinde 1 günlük kar tatili yapılmıştı. Çocuklar, kar tatilinde gönüllerince eğlendi. Kızak ve bidonlarla kayan çocuklar, tatili karda kayarak geçiriyor. Mihrimah Aydemir, arkadaşlarıyla beraber kaymaya geldiklerini belirterek, "Akşamdan su döküyoruz. Kendimize pist yapıp sabah kayıyoruz. Çok eğlenceli geçiyor. Okul çıkışında kaymaya geliyoruz" dedi.

Güneş Yıldız ise, kayak merkezine gitmek istediklerini ifade ederek, "Güzel vakit geçiriyoruz. Kaymakam beye seslenmek istiyorum. Bizi kayak merkezine göndermesini istiyoruz. Hiç görmedik, görüp bide orada kaymak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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