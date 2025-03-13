Şırnak'ta Dağ Keçileri Dronla Görüntülendi

Şırnak'ta dağ keçileri böyle görüntülendi

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde dağ keçileri sürüsü dronla görüntülendi.

İlçeye bağlı Yaşat köyünde dağ keçi sürüsü görüldü. Koruma altına alınan ve nesli tükenme tehlikesi altında dağ keçileri havaların ısınmasıyla beraber sıcak bölgelere sürüler halinde gelmeye başladı. Keçileri dronla çeken Faruk Temel, "İlçemizden yaylaya gittiğimizde dağlık bölgede keçi sürüsü gördük, kayda aldık. Lütfen kimse bu hayvanlara zarar vermesin. Biz koruyoruz, herkes korusun. Bu dağlarımız yaban hayvanlarla güzel" dedi.