Şırnak'ta dev şelaleye akınlar başladı
Terörden arındırılan bölgelerde piknik başladı
ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 3 gündür etkili olan sağanak yağış sonrası şelaleler coştu. Bayramda şelaleye akınlar başladı.
Beytüşşebap ilçesine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Aşağıdere köyündeki 30 metre yüksekliğindeki dev şelale yağmurların etkisiyle debisi yükseldi. Son 10 yılda ilk defa bu kadar gür akan şelaleye akın eden vatandaşlar, piknikler yaparak vakit geçirdi. Bir zamanlar terör olaylarıyla sürekli gündem olan ilçede artık huzur ve güven ortamı hakim. Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sayesinde keşfedilmeyen bölgelerde vatandaşlar piknikler yapmaya başladı. Yılın her vakti ziyaretçilerini ağırlayan şelale baharın gelişiyle beraber yeşeren heliz otu içinde kartpostallık görüntüler oluşturdu. Yüksek dağlarla çevrili ilçe genelinde bir çok bölgede yağışların etkisiyle şelaleler coşmaya başladı. Yurt içinin yanı sıra yurt dışından bir çok turist şelale bölgesinde kamp kurup piknik yapmaya başladı. Pelşin Uysal isimli bir çocuk ailesiyle bayramın son günü piknik yapmak için geldiğini belirterek, "Aşağıdere şelalesi çok güzel bir yer, her yerden gelen oluyor. Biz bu gün burada çok güzel vakit geçirdik" dedi.
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