Şırnak'ta Dronla Yakalanan Tilki

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Şırnak'ta karda yiyecek arayan tilki böyle görüntülendi

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde karda yiyecek arayan tilki, dron ile görüntülendi.

İlçede Tanin Tanin Dağlarını çekmek için giden gazeteciler tilkiyi görünce havadan çekim yaptı. Dronu görün tilki kilo metrelerce kaçtı. Karda yiyecek arayan tilki, drona bakıp daha sonra gözden kayboldu.