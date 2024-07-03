Şırnak'ta hastane inşaatında çıkan yangın söndürüldü

Şırnak'ta yapımı süren hastane inşaatının depo kısmında çıkan yangın söndürüldü.
Merkeze bağlı İkizce köyü yakınlarında yapımı süren 500 Yataklı Bölge Hastanesi inşaatının depo kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü.
Yangında, depodaki inşaat malzemeleri kullanılamaz hale geldi.
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