Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonu: 2 Tutuklama

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Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 26 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, son bir haftada kent merkezi ve ilçelerde bazı araçlarda ve evlerde arama yapıldı.

Aramalarda, 10,267 gram metamfetamin, 28 gram esrar, gümrük kaçağı 2 bin 816 paket sigara, 4 kilogram nargile tütünü, 320 cep telefonu, 244 şişe alkol, 2,4 kilogram çay, 101 elektronik sigara ve 422 muhtelif malzeme ele geçirildi.

Operasyonlarda, 26 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 24'ü hakkında adli işlem uygulandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.