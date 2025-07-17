Şırnak\'ta Kamyonet Kurtarıldı

Şırnak'ta askıda kalan kamyoneti itfaiye ekipleri kurtardı.
E.S. idaresindeki 52 ABB 859 plakalı sebze yüklü kamyonet, Ömer Kabak Meydanı Uludere Caddesi'nde girdiği yanlış yolda askıda kaldı.
Çevredekilerin yardımıyla devrilmesinin önüne geçilen aracın sürücüsü, kurtarıldı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, aracı bulunduğu yerden kurtardı.
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