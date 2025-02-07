Şırnak’ta Kar Manzaraları

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Şırnak'ta karla kaplı alanlar böyle görüntülendi

ŞIRNAK - Şırnak'ta kar yağışının etkili olduğu yerler dron ile görüntülendi.

Beytüşşebap ilçesinde kış etkisini sürdürüyor. Yüksek bölgelerde metrelerce kar, dağları beyaza bürüdü. İlçe merkezine 16 kilometre uzaklıkta bulunan Kerkül, Mezra, Gökçe köyleri kar altında kaldı. Havadan çekilen görüntüler göz kamaştırdı. İlçe genelinde 3 bin 700 rakıma kadar çıkan dağlarda kar kalınlığı yer yer 3 metreye kadar çıkıyor.