Şırnak Valiliği, kar ve sağanak yağış uyarısında bulundu - Son Dakika
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Şırnak Valiliği, kar ve sağanak yağış uyarısında bulundu

Şırnak Valiliği, kar ve sağanak yağış uyarısında bulundu

Şırnak Valiliği, yarın kent merkezi ile Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde yoğun karla karışık yağmur ve kar yağışının beklendiğini duyurdu. Yağışlar sebebiyle sel, su baskınları, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

13.02.2024 19:21  Güncelleme: 19:22
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Şırnak Valiliği, kent merkezi ile 2 ilçe için kar ve sağanak yağış uyarısında bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, yarın kent merkezi ile kentin doğusundaki Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinin yüksek kesimleri başta olmak üzere yer yer yoğun, karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, bölgede 2 gün boyunca aralıklarla devam etmesi beklenen yağış sebebiyle oluşabilecek sel, su baskınları, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve tipi ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kaynak: AA

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