Şırnak'ta karla mücadele devam ediyor

ŞIRNAK - Şırnak'ta kar etkisini sürdürürken, yüksek bölgelerde kar kalınlığı 3 metreye ulaştı.

Şırnak ve çevresinde kış etkisini sürdürüyor. Yüksek bölgelerde kar kalınlığı 3 metre olarak ölçülürken, ekiplerin kapanan köy yollarını açma mücadelesi sürüyor. Beytüşşebap ve Uludere ilçelerindeki yüksek rakımlı yerleşim yerleri Şırnak Valiliğine bağlı İl Özel İdaresi ekiplerinin gece gündüz yoğun mesaileri devam ediyor. Ekipler kardan dolayı kapanan köy yolları bir bir açılıyor.