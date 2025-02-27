Şırnak'ta Karla Mücadele Devam Ediyor

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Şırnak'ta kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğu yerlerde çalışmalar devam ediyor

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde karla mücadele ekiplerinin kar kalınlığının 3 metreyi bulduğu yerlerde çalışmaları devam ediyor.

Beytüşşebap ilçesinde karla mücadele timleri bir aydır karla mücadele çalışmalarına devam ediyor. 32 köy yolunu açan ilçe özel idare ekipleri, yayla köy yollarını da açmak için dün çalışma başlattı. Uludere ilçesi Uzungeçit alternatif yolu, Faraşin Yaylası yolu, Kerkül ve Marinus köy yollarında çalışma başlatıldı. Ekipler, yer yer kar kalınlığının 3 metreyi bulduğu bölgelerde dozerlerle yolları açmaya çalışıyor.