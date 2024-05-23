Şırnak'ta PKK saldırısında şehit düşen asker ve korucu için tören düzenlendi - Son Dakika
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Şırnak'ta PKK saldırısında şehit düşen asker ve korucu için tören düzenlendi

Şırnak\'ta PKK saldırısında şehit düşen asker ve korucu için tören düzenlendi

Şırnak'ta gerçekleştirilen Pençe-Kilit Operasyonu sırasında PKK'lı teröristlerce önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 kişi şehit oldu. Şehitler için düzenlenen törende, naaşlar ambulanslarla memleketlerine gönderildi.

23.05.2024 08:56
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Şırnak'ta, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerce önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba (26) ve güvenlik korucusu Yahya Yıldız (27) için tören yapıldı.

23. Piyade Tümen Komutanlığında gerçekleştirilen törende, şehit Piyade Sözleşmeli Er Zorba ve güvenlik korucusu Yıldız'ın Türk bayrağına sarılı naaşları alana getirilerek katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, şehitlerin öz geçmişleri okundu.

Duanın ardından şehitlerin cenazesi ambulansla Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na götürüldü.

Şehit Zorba'nın cenazesi Iğdır'a, Yıldız'ın naaşı Siirt'te hava yoluyla uğurlandı.

Basına kapalı gerçekleştirilen törene, Şırnak Valisi Cevdet Atay, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, kurum temsilcileri ve askerler katıldı.

Kaynak: AA

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