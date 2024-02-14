Şırnak'ta şehit olan Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel için tören düzenlendi - Son Dakika
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Şırnak'ta şehit olan Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel için tören düzenlendi

Şırnak\'ta şehit olan Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel için tören düzenlendi

3. Komando Tugay Komutanlığı'na ait araç kazasında ağır yaralanan ve hastanede şehit olan Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel için Şırnak'ta tören düzenlendi. Tören, 23. Piyade Tümen Komutanlığı'nda gerçekleştirildi ve şehidin naaşı Hatay'a gönderildi. Törene, Şırnak Valisi, Tümen Komutanı, Belediye Başkanı, Cumhuriyet Başsavcısı, Üniversite Rektörü, Emniyet Müdürü ve Jandarma Komutanı gibi birçok yetkili ve asker katıldı.

14.02.2024 00:10
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3. Komando Tugay Komutanlığınca personel ve malzeme sevki esnasında meydana gelen araç kazasında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen şehit olan Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel için Şırnak'ta tören düzenlendi.

23. Piyade Tümen Komutanlığı'nda gerçekleştirilen törende, Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel'in Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirilerek katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, şehidin öz geçmişi okundu.

İl Müftüsü Ahmet Dilek'in okuduğu duanın ardından şehidin cenazesi, ambulansla Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na götürüldü.

Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel'in naaşı, hava yoluyla Hatay'a uğurlandı.

Basına kapalı törene, Şırnak Valisi Cevdet Atay, 23 Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, kurum temsilcileri ve askerler katıldı.

Kaynak: AA

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