Şırnak'ta Terör Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı

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Şırnak'ta terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, terörle mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 23-29 Aralık'ta kent merkezi ve ilçelerde terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 5 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından ilgili il birimlerine teslim edildi.