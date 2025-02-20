Şırnak'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı

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Şırnak'ta otomobilin çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu kentte, C.T. idaresindeki 21 AFA 978 plakalı otomobil, İsmet Paşa Mahallesi Yıldırım Caddesi'nde kontrolden çıkarak kaldırımdaki Bayram Y'ye ve park halindeki 27 SY 452 plakalı kamyonete çarptı.

Kazada yaralanan Bayram Y, ambulansla Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.