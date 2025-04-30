Şırnak'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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Şırnak'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı

İdil ilçesinde gerçekleştirilen kazada 63 yaşındaki sürücü ve 4 yaşındaki torunu yaralandı.

30.04.2025 15:17
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Şırnak'ın İdil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 2 kişi yaralandı.

Abuzeyt Ö. (63) idaresindeki 54 ADE 016 plakalı hafif ticari araç, Tepeköy köyü yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki kayalara çarptı.

Kazada, araç sürücüsü ile 4 yaşındaki torunu M.Ö. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla İdil Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Güvenlik, 3-sayfa, trafik, Sağlık, Güncel, İdil, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şırnak'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika

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