Şırnak\'ta Uçak Yangını Tatbikatı

Şırnak'ta Şerafettin Elçi Havalimanı'nda uçak yangını tatbikatı gerçekleştirildi.

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı Müdürlüğü koordinesindeki tatbikat, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve İdil Emniyet Müdürlüğü işbirliğinde yapıldı.

Yaklaşık 50 personelin katıldığı ve personelin tecrübe kazanması ile araçların performansının denenmesi amacıyla yapılan tatbikatta, senaryo gereği kuleden alınan uçak kazası kırım ihbarı ile harekete geçen Acil Yardım ve Afet Yönetimi ekipleri kısa sürede hava aracına müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Yardıma gelen diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ekipleri uçaktaki yaralıları kurtardı.

İdil Kaymakamı Anıl Adıgüzel, "Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı acil durum ekiplerinin performansının test edilerek tecrübe kazanmalarını sağlamak amacıyla ateşli yangın tatbikatı başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Tatbikatta yüksek performans gösteren tüm personelimizi tebrik eder, başarılarının devamını dilerim." dedi.