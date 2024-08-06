Şırnak Uludere'de risk oluşturan kayalar güvenli hale getirildi - Son Dakika
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Şırnak Uludere'de risk oluşturan kayalar güvenli hale getirildi

Şırnak Uludere ilçesinin Taşdelen köyünde, AFAD ekipleri tarafından yüksek kesimde bulunan ve evlerin üzerine düşme riski bulunan iki kaya çelik halat ve ağlarla güvenli hale getirildi.

06.08.2024 11:18
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Şırnak İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince, Uludere ilçesinin Taşdelen köyünde, yüksek kesimde yer alan ve evlerin üzerine düşme riski bulunan iki kayaya çelik halat ve ağ uygulaması yapıldı.

AFAD ekipleri, Taşdelen köyünün yamaçlarında bulunan ve yerleşim yerleri için risk oluşturan kayaların tespiti için çalışma başlattı.

Dronla yapılan çalışmada, bölgenin detaylı risk haritası çıkarıldı, kayaların büyüklüğü, yeri ve koordinatları tespit edildi. Yapılan analizler doğrultusunda kayaların yerleşim yerlerine düşme riskinin ortadan kaldırılması için proje hazırlandı.

AFAD ekipleri bu proje doğrultusunda köyde yerleşim alanları için risk oluşturan iki kayayı, çelik halatlarla bağladı, kayaların etrafını ağ ile kapladı.

Şırnak AFAD İl Müdürü Muzaffer İşlek, AA muhabirine, 3 yıl önce köyde meydana gelen heyelan sonucu bir vatandaşın ağılına kaya düştüğünü, hayvanlarının telef olduğunu söyledi.

Hayvanları telef olan, ağılı zarar gören kişinin Valiliğe başvurusu üzerine köyde dron ile çalışma yaptıklarını ifade eden İşlek, bu kapsamda köyde heyelan meydana gelmesi halinde düşme riski bulunan kayaları tespit ettiklerini belirtti.

İşlek, "Köy için risk oluşturan iki büyük kayayı çelik halatlar ve ağlarla daha stabil hale getirdik. Bunları bağlamak suretiyle kayaları dağ kütlesine monte ettik." dedi.

Kaya düşmesinin dünya genelinde ölüm ve yaralanma ile sonuçlanan afetlerden biri olduğuna işaret eden İşlek, bu köyün etrafının da dağlık olması, alanda dik yamaç bulunması nedeniyle kaya düşme riski olduğunu kaydetti.

"Çok şükür bugüne kadar can kaybı olmadı ancak bu olmayacak anlamına da gelmiyor. Bunun için önlemleri alıyoruz. Burada yaptığımız incelemelerde düşmeye meyilli iki kaya tespit edildi ve bunları stabil hale getirmek için gerekli projeler başlatıldı." diyen İşlek, bu gibi alanları yılda iki kez kontrol ettiklerini belirtti.

"Köyde düşmeye meyilli başka kayalar da var"

Tespit ettikleri kayaların çelik halatla bağlanmasıyla köylülerin rahatladığını ifade eden İşlek, köydeki vatandaşların çalışmadan dolayı memnuniyet duyduğunu kaydetti.

İşlek, şunları söyledi:

"İki kaya nedeniyle rahat uyku uyuyamayan birkaç evimiz vardı. Bu evler artık rahata kavuştu. Köyde düşmeye meyilli başka kayalar da var, bunlar için de çalışma başlattık."

Köyde yaşayan vatandaşlardan Osman Ağral ise köy için tehlike oluşturan kayalardan birinin ağılına düşmesi sonucu hayvanlarının telef olduğunu belirtti.

Valiliğe taşlarla ilgili önlem alınması için dilekçeyle başvurduğunu anlatan Ağral, "AFAD'dan ekip gönderdiler. Sağ olsunlar tehlike arz eden kayaları halatlarla bağladılar. Bizde bir rahatlık oldu. Allah kendilerinden razı olsun. Köyümüz bu konuda çok sıkıntı yaşıyordu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

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